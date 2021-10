LO SCRUTINIO IN DIRETTA

Sezioni: 5/5 - SINDACO ELETTO

Angelo Felice Pompeo: 43,76% (1.308 voti) - SINDACO

Giancarlo Cardillo: 35,36% (1.057voti)

Gianpiero Forte: 20,88% (624voti)

ORE 18.00

Supera il 45% delle preferenze, dopo lo spoglio di 2 sezioni su 5, il candidato sindaco di Castelforte Rinasce, Angelo Felice Pompeo. Lo segue il sindaco uscente Giancarlo Cardillo, che sfiora il 35%, mentre Gianpiero Forte si attesta al 18%.

ORE 19.00

Ancora in testa il candidato Pompeo, che alla terza sezione (su cinque), si attesta al 45,03%. Scende al 34,15% Cardillo. Forte guadagna punti e ora è al 20,83%.

ORE 19.34

Angelo Felice Pompeo è il nuovo sindaco di Castelforte. Lo spoglio delle schede non è ancora terminato ma il consigliere uscente è in vantaggio di oltre duecento voti sul sindaco uscente Giancarlo Cardillo, candidato sindaco di Castelforte Futura. La frazione di Suio, luogo di origine di Pompeo, ha risposto egregiamente a favore di Pompeo, che ha comunque tenuto a Castelforte centro. Tra i sicuri eletti Michela Terillo e Alessio Fusco. Più staccato l'altro candidato Gianpiero Forte, candidato di Liberi per Castelforte.

