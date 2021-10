ORE 00.47 (5 ottobre) Spoglio in altre 17 sezioni, che ora diventano 70su 116. Se la situazione resta invariata, si andrà al ballottaggio, con Zaccheo che sfiora il 50% (49,27%) e Coletta che guadagna pochi punti (34,91%). Mancano ancora 46 sezioni.

ORE 22.41 Le sezioni scrutinate, ora, sono 28. E la situazione non cambia: Vincenzo Zaccheo è in testa e supera il 50% delle preferenze. Mancano ancora 88 sezioni da scrutinare. Muzio resta l'unica tra gli altri candidati a superare la soglia del 5%.

ORE 21.14 Vincenzo Zaccheo allunga le distanze da Damiano Coletta: dopo altre 10 sezioni scrutinate (per 15 totali), il candidato del centro destra supera il 50% delle preferenze, mentre Coletta scende al 32%. Muzio supera la soglia del 5%, gli altri invece non riescono a raggiungerla. Mancano ancora 99 sezioni.

ORE 19.23 Arrivano i primi dati ufficiali. Il candidato sindaco del centro destra è in vantaggio, toccando il 47,08% dopo lo spoglio delle prime 5 sezioni. Segue il sindaco uscente Damiano Coletta, con il 38,3%. Tutti gli altri candidati sotto il 5%.

LO SCRUTINIO IN DIRETTA Sezioni: 70/116 Vincenzo Zaccheo : 49,27% (17.643 voti) Damiano Coletta: 34,91% (12.502 voti) Annalisa Muzio: 5,08% (1.820 voti) Antonio Bottoni : 3,36% (1.203 voti) Gianluca Bono: 3,27% (1.172 voti) Nicoletta Zuliani: 2,96% (1.060 voti) Sergio Sciaudone: 0,61% (219 voti) Andrea Ambrosetti: 0,39% (138 voti) Giuseppe Antonio Mancino : 0,15% (55 voti)

