Era iniziato con un testa a testa, la sfida elettorale di Cisterna, con Merolla e Mantini entrambi a 111 voti e Di Cori a 106, che li seguiva a stretto giro. Ma alla terza sezione scrutinata, è arrivato il distacco: Merolla è in testa con quasi il 40%, seguito sempre da Mantini al 32,86% e da Di Cori al 22,71%. Coluzzi e Jaku restano indietro, rispettivamente al 2,83% e 2,02%.

LO SCRUTINIO IN DIRETTA Sezioni: 4/33 Antonello Merolla : 45,69% (943voti) Valentino Mantini: 29,51% (609voti) Pier Luigi Di Cori: 20,69% (427voti) Angela Coluzzi: 2,42% (50voti) Laureta Jaku: 1,70% (35voti)

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli