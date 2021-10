ORE 22.48 Allo spoglio della 25esima sezione, Mantini supera Merolla e resta in testa fino allo spoglio della 27esima. Il candidato di centrosinistra è al 37.04%, mentre quello di centrodestra al 36,87%.

22.38 La distanza si assottiglia tra Merolla (37,44%) e Mantini (36,70%), praticamente in parità: a dividerli ci sono meno di 100 voti.

ORE 21.26 Spoglio eseguito su oltre la metà delle sezioni e il rapporto non cambia. Una forbice che a volte si accorcia, altre si allarga, ma che vede sempre Merolla in testa e Mantini subito dopo. E' ballottaggio.

ORE 20.00 Si accorciano le distanze tra Antonello Merolla e Valentino Mantini, ora rispettivamente al 39,5% e 34,5%. Mancano ancora molte sezioni da scrutinare, ma le prime otto iniziano a trasformare i dubbi in certezze: sarà ballottaggio.

Era iniziato con un testa a testa, la sfida elettorale di Cisterna, con Merolla e Mantini entrambi a 111 voti e Di Cori a 106, che li seguiva a stretto giro. Ma alla terza sezione scrutinata, è arrivato il distacco: Merolla è in testa con quasi il 40%, seguito sempre da Mantini al 32,86% e da Di Cori al 22,71%. Coluzzi e Jaku restano indietro, rispettivamente al 2,83% e 2,02%.

LO SCRUTINIO IN DIRETTA Sezioni: 33/33 Valentino Mantini: 37,07% (6.788 voti) Antonello Merolla: 35,87% (6.567 voti) Pier Luigi Di Cori: 21,76% (3.985 voti) Angela Coluzzi: 3,31% (606 voti) Laureta Jaku: 1,99% (364 voti)

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli