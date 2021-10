ORE 22.19 La distanza si accorcia, ma la differenza è ancora molta: Taddeo resta il primo per le preferenze espresse dagli elettori, pari al 36,68% del totale. La Mura sale al 27,28%, Magliozzi al 18,28%. Villa sfora la soglia del 10% e Conte si ferma al 7,17%.

ORE 22 Arriva in tarda serata, lo spoglio delle prime due sezioni (sulle 30 totali) a Formia. Al momento, Gianluca Taddeo è primo con il 40,27% delle preferenze. Seguono La Mura con il 22,34, Magliozzi con il 21%, l'ex sindaco Villa con l'8,53% e Conte con il 7,67%

LO SCRUTINIO IN DIRETTA Sezioni: 8/30 Gianluca Taddeo : 34,12% (1.367 voti) Amato La Mura: 26,61% (1.066 voti) Luca Magliozzi: 19,87% (796 voti) Paola Villa: 11,43% (458voti) Gianfranco Conte: 7,96% (319voti)

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli