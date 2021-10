LO SCRUTINIO IN DIRETTA

Sezioni: 10/10 -SINDACO ELETTO

Giovanni Agresti: 39,25% (2.310 voti) - SINDACO

Antonio Fargiorgio: 37,89% (2.230 voti)

Giuseppe De Santis: 22,87% (1.346 voti)

ORE 18.03

È testa a testa, ad Itri, tra il sindaco uscente Antonio Fargiorgio e Giovanni Agresti. Dopo le prime tre sezioni scrutinate, Fargiorgio si attesta al 39%, Agresti al 37,95%. A seguire Giuseppe De Santis, con il 22,97%.

ORE 19.58

Altre tre sezioni scrutinate, e la differenza di preferenze espresse per i candidati sindaco resta immutata: Fargiorgio è al 39,95%, Agresti al 37,30% e De Santis al 22,75%.

ORE 20.45

Giovanni Agresti è il nuovo sindaco di Itri. Il dato è definitivo nel paese aurunco, dove sin dall'inizio dello spoglio si è giocato un testa a testa tra il sindaco uscente Antonio Fargiorgio, a capo della lista Itri Facciamo Futuro, e, appunto, Giovanni Agresti, alla guida della civica Ripartiamo. Terzo, il candidato sindaco Giuseppe De Santis e la sua lista Promessa per Itri.

Torna alla guida di Itri per la quarta volta, dunque, Giovanni Agresti, imprenditore della sanità che è tornato in campo dopo una lunga assenza, ovvero dopo aver perso le elezioni con Giuseppe De Santis nel 2011. Con lui, rappresentanti di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, vicesindaco in pectore Elena Palazzo. Quanto a Fargiorgio, eletto nel 2016 dopo la sfiducia a Giuseppe De Santis, è stato sfiduciato anche lui nei mesi scorsi e ha chiesto di nuovo la fiducia ai cittadini inglobando elementi della sinistra moderata e del centro. Ha perso, a quanto pare, per una manciata di voti, a fare la differenza sembrerebbe siano stati i voti delle campagne. Ma è ancora presto per avere dei numeri precisi da analizzare.

