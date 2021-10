Con le prime proiezioni e lo scrutinio di cinque sezioni su 116 Vincenzo Zaccheo è al 47,8% e Damiano Coletta al 38,30% con una differenza di 9 punti percentuali. E' ancora presto per capire come finirà, ma intanto dalle prime cinque sezioni emerge un dato atteso e che potrebbe essere la costante di questo scrutinio: da questi dati parziali le sette liste di centrodestra che sostengono Zaccheo sono sopra al 50% con il 52,93%, quindi circa 5 punti in percentuale in più rispetto al candidato sindaco. Rapporto invertito invece per Damiano Coletta che è al 38,30% come preferenze personali, al di sopra delle preferenza di lista che si attestano al 34,16%.

I candidati sindaco Zaccheo e Coletta hanno commentato a caldo i risultati che stanno arrivando in sala stampa: "Sono sopra il 50% come preferenze personali e con le liste sono al 52%, sono convinto che non si andrà al ballottaggio, Latina ha bisogno di un sindaco e non merita altri 15 giorni di attesa". Il sindaco uscente Damiano Coletta invece si dice soddisfatto delle proiezioni che arrivano perché "abbiamo raddoppiato i dati del primo turno del 2016 – spiega - è un grandissimo risultato e adesso mi preparo ad affrontare il ballottaggio". Dunque per i due principali aspiranti al podio, due percezioni diverse per un risultato incerto fino alla fine.