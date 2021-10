A due giorni dalla chiusura delle urne, arriva finalmente il risultato definitivo delle elezioni comunali di Latina per quanto riguarda candidati sindaco e liste. Mancano ancora un paio di sezioni, invece, per definire il quadro delle preferenze dei candidati consiglieri. Nulla cambia in concreto, perché il ballottaggio era già sicuro. Ora, però, con 116 sezioni scrutinate su 116. Damiano Coletta (Lbc e Pd) sale al 35,66% mentre Vincenzo Zaccheo (centrodestra) scende al 48,30%.

5,11% per Annalisa Muzio; 3,33% per Antonio Bottoni; 3,28% per Gianluca Bono; 3,16% per Nicoletta Zuliani. 0,66% per Sergio Sciaudone; 0,36% per Andrea Ambrosetti; 0,15% per Tonino Mancino.



Per quanto riguarda le liste, Fratelli d'Italia primo partito con il 14,94%, poi la Lega col 14,02%, Latina Bene Comune al 12,37% e Partito democratico all'11,53%.