E' iniziato poco fa in piazza XIX Marzo il comizio del candidato sindaco di Cisterna Antonello Merolla con ospiti Giorgia Meloni, Giancarlo Righini, Lorenzo Cesa, l'Europarlamentare pontino Nicola Procaccini e Pierluigi Di Cori. Tutti i big del centro destra insieme per il rush finale di questa campagna elettorale che vede il centro destra unito dopo mesi di divisioni. E non appena il comizio terminerà, sarà il turno di Mantini. Sanità e agricoltura i punti cardine.

Merolla ha sparato a zero sulla coalizione di centrosinistra: "Da stamattina sono nervoso, sono venuti alla Asl della 167 a parlare di sanità quando la sanità a Cisterna è stata uccisa da loro. Non sono stati capaci neanche di fare la sfiducia al vecchio sindaco, il povero Mauro (Carturan ndr) ha fatto ricorso e l'ha anche vinto. Si facessero una domanda perché non hanno mai governato. Dall'altra parte c'è il nepotismo, Cerro, ad esempio, era candidato nella mia lista l'ultima volta adesso è dall'altra parte ha cambiato otto partiti".