Un comizio sotto la pioggia per i tre leader del Centrodestra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Oggi in piazza del Popolo a Latina hanno lanciato il rush finale per il ballottaggio, a sostegno di Vincenzo Zaccheo, che dovrà vedersela domenica e lunedì prossimi contro Damiano Coletta. Il leader del Carroccio ha scherzato sul maltempo: "Comizio bagnato, comizio fortunato. Da lunedì avrete il sole con Zaccheo sindaco".

Salvini, Meloni e Tajani insistono molto sulla necessità di completare l'opera aperta al primo turno e dunque dare fiducia a Vincenzo Zaccheo. «E' l'unico in grado di fare, capace. Lo ha dimostrato in passato e lo dimostrerà ancora da lunedì» ha detto Tajani. Giorgia Meloni ha aggiunto: «Zaccheo sarà il sindaco che rilancerà Latina dopo anni di abbandono. Io sono eletta a Latina, mi sento parlamentare di Latina e la vittoria di Vincenzo ha per me un grande valore. Sarò sempre al fianco di questa città e sarò firmataria della proposta di legge per risarcire Latina in vista del Centenario». Per Matteo Salvini «Latina va tolta dalle mani della sinistra. Con Zaccheo daremo un futuro alla città, ai suoi cittadini, all'economia».