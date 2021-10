Valeria Campagna, la 24enne di LBC, si è già assicurata un seggio in quello che sarà il prossimo Consiglio Comunale della città di Latina: con 1035 preferenze personali, la giovanissima ha ottenuto un altro successo dopo la già esaltante vittoria di 5 anni fa, quando appena 18enne fu l'eletta più giovane d'Italia. Campagna, in seno al primo turno di elezione, si è affermata come la più votata dell'intera coalizione a sostegno di Damiano Coletta.

È proprio in sostegno del Sindaco Coletta che si sta muovendo, in queste ore, la sua azione politica: "Ringrazio di cuore il Sindaco per la fiducia riposta nei miei confronti – ha dichiarato – così come la lista di Latina Bene Comune e le altre a sostegno di Coletta, con le quali si è creata una sinergia che è di grandissimo auspicio in vista del nostro secondo tempo per Latina".

Poco spazio per i festeggiamenti, quindi, l'obiettivo rimane la conferma dell'amministrazione Coletta: "Non trovo le parole per descrivere la gratitudine nei confronti dei cittadini e delle cittadine che hanno votato per me – ha raccontato la Consigliera Campagna - È stato un risultato incredibile di cui sono onorata è orgogliosa, frutto del dialogo quotidiano con tanti di voi e di battaglie politiche importanti. Tuttavia non è ancora tempo per festeggiare, è il momento di completare l'opera tutti insieme. Un'opera potrà ritenersi conclusa solo con la vittoria di Coletta al ballottaggio del 17 e 18 ottobre".

"Bisogna confermare il Sindaco Coletta perché servono onestà, valori e competenze per amministrare la seconda città del Lazio e gestire tutti i soldi che arriveranno dall'Europa. Oggi il nostro Comune ha conti in ordine, progetti approvati e procedure chiare e trasparenti. Sono le fondamenta solide su cui costruire i prossimi 5 anni". Poi l'affondo: "Guai riportare Latina indietro di 20 anni. Non affidiamo il nostro voto a chi ha lasciato alla città di Latina un'eredità vergognosa: commissariamenti, milioni di euro di debiti e opere mai realizzate.

Guardiamo al futuro, perché 17 e il 18 ottobre a Latina si vota per molto di più che un semplice ballottaggio. Si vota per il futuro della città".