Quattro Comuni, quattro avvincenti sfide che decideranno i quattro sindaci di Latina, Cisterna, Sezze e Formia. Il secondo turno, quello dei ballottaggi, va in scena a partire da oggi. Seggi aperti dalle 7 alle 23, poi di nuovo domani dalle 7 alle ore 15. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede e nel giro di qualche ora dovrebbe arrivare il responso. A Latina è sfida tra Zaccheo e Coletta con il Consiglio già formato. Anche a Cisterna è sfida tra destra e sinistra, con Merolla che sfida Mantini. A Sezze c'è il candidato civico Lidano Lucidi che prova a battere l'ex sindaco Sergio Di Raimo. A Formia, infine, sfida tutta a destra tra Gianluca Taddeo e Amato La Mura.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli