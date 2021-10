Ha voluto, insieme a tutta la sua squadra, portare il consiglio comunale in piazza, in largo Caio Cestio. La prima riunione dopo il voto che ha sancito il passaggio di consegne tra Gianfranco Tessitori e Andrea Dell'Omo si è svolta all'aperto «per rispettare le prescrizioni legate al Covid e permettere a tutti coloro che volevano essere presenti di poterlo essere, visto che in aula consiliare sarebbe stato ammesso un numero esiguo di cittadini» ha spiegato in apertura dell'assise. «Si è voluto assicurare la claque» sussurrano dall'opposizione. E' stata una prima riunione serena e baciata dal sole quella di ieri mattina a Norma. «Mi aspetto un confronto leale sincero e un supporto nei momenti più difficili e sulle tematiche più delicate» ha detto il sindaco rivolto in particolare a Mario Cassoni e Gianfranco Tessitori che il suolo di sindaco lo hanno svolto. «Questo per me è un momento importante, emozionante, un punto di partenza più che un traguardo. La campagna elettorale è terminata, iniziano cinque anni di impegno. Sono contento di rivedere in Consiglio con me anche compagni di viaggio che cinque anni fa non erano nella nostra compagine elettorale, un risultato importante».

Quindi la presentazione della Giunta con l'affidamento dell'incarico di vice sindaco a Luigi Bisirri, a cui vanno le deleghe a Lavori pubblici, Ambiente, Contenzioso e Patrimonio.

Nadia Dell'Omo, Politiche sociali, Politiche dell'integrazione, Parità di genere e Cerimoniale.

Alessandra Coriddi, Politiche giovanili, Cultura, Attività ricreative e Sanità.

Marco De Marchis, Turismo Impianti sportivi, Spettacoli dal vivo e Commercio.

Quindi il sindaco, che terrà la delega al Bilancio e alle Finanze, ha illustrato le deleghe ai consiglieri comunali: Saturno Caponi che nella prossima riunione sarà anche nominato capigruppo, le deleghe a Protezione civile, Sviluppo economico del territorio, Attività produttive e Green economy.

Giorgio Collinvitti, Viabilità e Urbanistica.

Romeo Marcelli, Manutenzione e Verde pubblico, Decoro urbano e Gestione del personale.

Luca Pagliaroli, Sport e Tempo libero, Centro storico, Associazionismo e Volontariato.

«Nei prossimi giorni delegherò anche altre persone che hanno preso parte alla competizione elettorale e che ci aiuteranno dall'esterno in questo percorso: Sergio Mancini che mi supporterà sulla Pubblica istruzione; Luigi Riva che avrà il compito spinoso di occuparsi di Usi civici con delega a Cultura e Sportello del cittadino; Emanuele Prosseda che avrà la delega alla Comunicazione istituzionale; Giacomo Giuliani supporterà Alessandra Coriddi nella delega alla Sanità e Matteo Eramo a cui, anche se non faceva parte della competizione elettorale, affiderò la delega ai Sistemi informatici dell'ente. Rinnovo - ha concluso il sindaco Dell'Omo - gli auguri a questa squadra fantastica. Grazie a tutti voi».