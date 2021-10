Affluenza all'11,92% nei quattro comuni pontini al voto oggi. E' il primo dato, registrato alle ore 12, relativo a questo turno di ballottaggio che deciderà i sindaci di Latina, Cisterna, Sezze e Formia. Affluenza in calo rispetto a quella di due settimane fa, nel primo turno, quando alle ore 12 andarono a votare il 15,63% degli aventi diritto. Siamo dunque 3,71 punti percentuali in meno. Il dato più alto si registra a Latina, mentre quello più basso a Sezze.

