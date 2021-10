Iniziano ad emergere i primi risultati a Latina, nel ballottaggio Coletta-Zaccheo. Dati ancora non ufficiali, ma che sembrano dare il sindaco uscente in vantaggio in tutte le prime sezioni. La sezione 38 vedrebbe Coletta vincitore con 308 voti contro 180, la 54 con 294 a 246, la 30 con 258 a 136 e la 105 con 271 a 219. Sempre Coletta in testa nei seggi 98 e 35, con 265 e 289 voti, contro i 216 e i 231 di Zaccheo. L'ex sindaco Vincenzo Zaccheo è in testa nelle sezioni 84 e 92, rispettivamente con 240 e 229 voti contro i 161 e i 132 di Coletta.

