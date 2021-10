"Faccio i complimenti a Coletta per la vittoria. Mi auguro che Latina intenda ripartire. Saremo in Consiglio comunale, io sarò in consiglio comunale, faremo valere la maggioranza che abbiamo per far crescere Latina. Non pensiamo di essere minimamente di essere d'intralcio alla ripartenza della città". Sono le prime parole di Vincenzo Zaccheo oggi, dopo il risultato del ballottaggio che ha decretato la vittoria di Damiano Coletta come sindaco.

"La mia sarà una opposizione costruttiva, non intransigente e preconcetta. Non può essere altrimenti. Noi daremo il nostro contributo".

Sulla sconfitta Zaccheo dice: "Abbiamo pagato il trend nazionale, favorevole al centrosinistra. Poi rimane questo problema del centrodestra che ha elettori che storicamente disertano il ballottaggio. Probabile anche che qualcuno ha pensato che fosse sufficiente il risultato del primo turno. Io ho fatto il possibile, ho intensificato la mia presenza in questi 15 giorni. Credo di aver riportato la politica e il dibattito e il confronto in questa città". Poi una critica al centrodestra, non solo locale. "I risultati delle amministrative credo debba far riflettere, perché il centrodestra ha un problema di coinvolgere e attrarre elettori al voto. Il centrodestra deve ripensare la propria formula politica, provando ad allargare il suo tessuto politico, la sua alleanza. L'astensione è un segnale evidente di sfiducia verso la politica e penalizza il centrodestra, che non riesce ad attrarre quei consensi. Per questo dico che deve ripensare la propria strategia politica".