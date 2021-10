Alle 16.20 di quest'oggi, l'Ufficio Centrale Elettorale, presieduto dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Latina, Mario La Rosa, ha proclamato Valentino Mantini eletto alla carica di Sindaco del Comune di Cisterna di Latina.

Dopo l'accertamento del totale dei voti validi, in tutto 14.879, il presidente dell'Ufficio Centrale Elettorale ha proclamato il candidato Valentino Mantini eletto alla carica di sindaco di Cisterna di Latina avendo riportato, al termine della consultazione elettorale di ballottaggio dello scorso 17-18 ottobre, 8.243 voti validi.

La proclamazione di rito si è svolta nella Sala Consiliare alla presenza, oltre che del neo eletto sindaco, del Commissario Straordinario Enza Caporale e dei Sub Commissari Marialanda Ippolito e Maurizio Alicandro.

Mantini, al termine della piccola cerimonia, ha ringraziato il Commissario Straordinario e i Sub Commissari per il lavoro fin qui svolto.