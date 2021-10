Il sindaco Armando Cusani ha nominato la nuova Giunta, in cui non mancano assessorati esterni. Il ruolo di vicesindaco sarà ricoperto da Lorena Cogodda. Inoltre, il primo cittadino ha conferito numerose deleghe esterne, oltre a quelle conferite ai consiglieri comunali, ampliando notevolmente la squadra di governo per Sperlonga.

Assessori

Cogodda Lorena con delega Sussidiarietà circolare, Welfare di Comunità e innovazione sociale, relazioni con distretto LT4

La Rocca Claudia con delega Affari generali, organizzazione interna e personale, servizi al cittadino, parità di genere, funzioni intercomunali.

Brancaleone Mario con delega alla programmazione economica e finanziaria, sviluppo ecosostenibile, attività produttive, Green new deal

Mattioli Luigi con delega transizione ecologica, ambiente e territorio, insediamenti urbani, infrastrutture sociali e impianti industriali, turistici e commerciali, tutela del suolo, ciclo delle acque, efficientamento energetico

Consiglieri comunali delegati del Sindaco

Faiola Lucio Daniele con delega tutela del mare e della costa, demanio marittimo, lacuale e valorizzazione Lago Lungo e Lago San Puoto



Farina Aldo Con delega alla Polizia Locale



Giovannangelo Massimo con delega Diritti del cittadino e trasparenza della P.A.

Magliozzi Luciano con delega programmi e risorse U.E., Stato e Regione, opere strategiche, formazione per la qualità e l'innovazione nei servizi pubblici e privati, "Pubblic@mente"

Vaccaro Giorgio con delega sport, associazionismo sportivo cura e tutela arredo urbano luoghi di socializzazione



Delegati del Sindaco

Caporiccio Paola delega politiche e relazioni con l'organizzazione scolastica

Carbone Maria Concetta delega orientamento al lavoro, valorizzazione delle p.m.i.tutela degli animali

Ciorra Miriam delega disabilità

Conte Marcello delega politiche giovanili

Chinappi Irene delega comunicazione istituzionale "Portavoce"

D'Arcangelo Stefano delega beni comuni e promozioni culturale, rapporti organi comunali e altre istituzioni



D'Arcangelo Fernando delega grandi eventi e coordinamento manifestazioni turistiche

De Simone Massimo delega tutela attiva delle persone

De Spagnolis Marisa Rosa delega Beni archeologici

De Parolis Alessandro delega manutenzione patrimonio comunale

De Parolis Matteo delega approdo turistico e relazioni con "Porto s.r.l."

De Vito Gerardo delega ciclo dei rifiuti e relazioni con "Energie Comuni"



Faiola Eugenio delega Tutela della salute e università

Ilario Anna delega valorizzazione e promozione delle associazioni e tradizione locali

Mati Simone delega protezione civile e sicurezza sociale

Petronio Salvatore delega mobilità sostenibile e ciclopedonale

Radice Annalisa delega politiche per il benessere sociale, gemellaggi, Premio Grotta di Tiberio



Rizzi Luca delega valorizzazione aree rurali

Rosati Mirco delega relazioni con organismi rappresentativi del mondo produttivo

Spagnardi Mario delega politiche per la casa, efficienza servizi pubblici, cura e promozione aree verdi

Sperduto Sandra delega digitalizzazione p.a. e promozione dell'immagine in web

Talano Nicola delega politiche per l agricoltura, valorizzazione biodiversità, enogastronomia, agriturismo