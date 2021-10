Non è infatti un mistero che la figura di Rosa Iovinella sia stata sempre poco gradita ai consiglieri del centrodestra, che più di una volta l'hanno messa nel mirino considerando eccessivo il potere nelle sue mani. Ma l'affidamento di quell'incarico spetta al sindaco e correttamente Coletta ha proceduto alla nomina.

Il primo atto di Damiano Coletta dopo che è stato rieletto sindaco è stato confermare nel ruolo di direttore generale del Comune di Latina l'avvocato Rosa Iovinella. Una mossa abbastanza scontata ma che certamente non contribuirà a rendere più agile il percorso di condivisione con la maggioranza espressa dal centrodestra in Consiglio comunale.

