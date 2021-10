Passaggio di consegne questa mattina a Palazzo De Magistris tra il commissario prefettizio Raffaele Bonanno e il nuovo sindaco di Sezze Lidano Lucidi, eletto dopo il ballottaggio dello scorso 18 ottobre. Dopo la proclamazione avvenuta ieri in Prefettura, il primo cittadino è stato ricevuto nella sala del sindaco dal commissario il quale, dopo sette mesi di lavoro in città, chiamato a svolgere le funzioni ordinarie a causa dello scioglimento anticipato del consiglio comunale, ha terminato il suo incarico cedendo la fascia tricolore al nuovo sindaco eletto.

Lucidi, giustamente emozionato, ha ringraziato e poi si è prestato ad alcune foto con diversi esponenti delle sue tre liste, accorsi in Comune per il passaggio di consegne. Da oggi, quindi, si passa alla fase operativa, con un tempo stabilito per convocare il consiglio comunale di insediamento nel quale, dopo le pratiche per la legittimità degli eletti in consiglio, si passerà alla presentazione del nuovo esecutivo che guiderà la città.