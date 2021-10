I leader di centrodestra, a margine dell'esito elettorale, si sono riuniti per concordare la linea che terrà la coalizione. Claudio Durigon, Angelo Tripodi, Nicola Calandrini, Alessandro Calvi e Giuseppe Di Sangiuliano hanno in primo luogo ringraziato l'Onorevole Vincenzo Zaccheo per l'impegno e la passione messi al servizio del centrodestra " Sentiamo il dovere di ringraziare, dal profondo del cuore, Vincenzo Zaccheo per come ha inteso affrontare questa difficile campagna elettorale. A lui riconosciamo l'importante merito di aver contribuito all'unità del centrodestra. A seguito del risultato elettorale, una anatra zoppa in cui il centrodestra ha la maggioranza in Consiglio Comunale, la nostra coalizione intende muoversi unitariamente. Il Sindaco Coletta ha chiesto di incontrare, singolarmente, le forze politiche del centrodestra. Noi rispondiamo favorevolmente all'invito, ribadendo al primo cittadino che noi rappresentiamo una coalizione e come tale vogliamo essere ricevuti. Ribadiremo al Sindaco la nostra più completa disponibilità a mettere in sicurezza l'Ente , evitando il commissariamento che in questo particolare momento danneggerebbe lo sviluppo e l'economia della città senza, però, siglare un patto di consiliatura. Tale scelta è ispirata al senso di responsabilità e all'amore per la nostra città, salvo il rispetto dei nostri valori e della volontà degli elettori.

Il centrodestra, quindi, intende esercitare pienamente le prerogative che il corpo elettorale gli ha affidato, nel pieno rispetto dei nostri valori ed elettori.