La coalizione di centrodestra, attraverso una delegazione di tutti i partiti e del candidato Sindaco Zaccheo, ha incontrato il Sindaco Damiano Coletta nel Palazzo Comunale.

" La condizione che abbiamo chiesto senza la quale sarebbero impossibili non tanto i ragionamenti politici, quanto i rapporti umani fra i blocchi che si sono contrapposti alle recenti amministrative, è una ritrovata pacificazione. Occorre dismettere una retorica manichea che ha inteso dividere il mondo in buoni e cattivi, onesti e disonesti.

Abbiamo ascoltato con attenzione le ragioni per le quali il primo cittadino ha chiesto un colloquio con le forze politiche che, al primo turno, hanno conseguito la maggioranza dei seggi in Consiglio Comunale.

Ci è stata comunicata la volontà di stilare, nelle prossime 72 ore, una "road map" che indichi su quali basi politiche e programmatiche ipotizzare un dialogo. Il senso di responsabilità verso la città ed i nostri concittadini ci ha indotto a non percorrere l'ipotesi di una sfiducia che avrebbe, inevitabilmente, condotto la città ad un commissariamento, privando l'ente di un atto fondamentale come il Bilancio. Abbiamo anche illustrato al Sindaco alcuni temi irrinunciabili per la nostra coalizione.

La città, come il resto del Paese, dovrà gestire al meglio le risorse del Pnrr che, è bene sottolinearlo, non rappresenteranno la soluzione a tutti i mali ma certamente un impulso per ridare vigore al nostro tessuto sociale e produttivo. Capiremo nelle prossime ore le modalità e le forme in cui il Sindaco intende coinvolgerci".