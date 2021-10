A pochi giorni dalla proclamazione, il Sindaco di Cisterna di Latina, Valentino Mantini, ha reso nota la sua squadra presentandola nella conferenza stampa tenuta quest'oggi alle 15 in Aula Consiliare.

La nuova giunta comunale è quindi composta da:

Maria Innamorato, Vice Sindaco e Assessore alla Cultura, Pari Opportunità e Differenza di Genere, Diritti LGBT e Contrasto alle Discriminazioni, Bilancio, Tributi, Patrimonio;

Carlo Carletti, Assessore al Welfare e Politiche Sociali;

Emiliano Cerro, Assessore all'Industria, Artigianato, Commercio, Agricoltura, Attività Produttive, Caccia e Pesca;

Michela Mariottini, Assessore alle Politiche per l'Infanzia e Politiche Giovanili;

Emanuela Pagnanelli, Assessore alla Scuola e allo Sport;

Andrea Santilli, Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici e Pubblico Decoro, Mobilità e Trasporti.

Mantini l'ha definita un mix di competenze, esperienze, ruoli e generazioni sottolineando come dall'integrazione, confronto e talvolta anche dal conflitto possano derivare le scelte migliori per la comunità. Inoltre come ci sia la necessità di formare una nuova classe dirigente, per questo sono presenti tanti giovani che possono avvalersi dell'esperienza di alcuni.

Un sintetico profilo dei nuovi assessori:

Maria Innamorato è dottore commercialista con proprio studio a Cisterna, ed è stata consigliera comunale dal 2014 al 2021.

Carlo Carletti è stato membro della Direzione Nazionale Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, ed attualmente è Presidente dell'Associazione Ciechi Invalidi Civili Ipovedenti e Vedenti Assieme APS di Latina. Ha ricoperto l'incarico di Assessore al Bilancio (1983-1984) e Consigliere Comunale (1980-1985).

Emiliano Cerro, è avvocato ed è stato in Consiglio comunale dal 2009 al 2014, Vice Presidente della Commissione Attività produttive con delega alla Tutela dei Consumatori e alle Politiche Equestri.

Michela Mariottini è docente in Storia dell'Arte, restauratrice di Beni Culturali ed è alla sua prima esperienza amministrativa.

Leone Martellucci, ingegnere, è docente e ricercatore confermato all'Università La Sapienza di Roma (settore energetico e mobilità sostenibile), collabora da 13 anni con il POMOS (Polo per la Mobilità Sostenibile) di Cisterna.

Emanuela Pagnanelli è docente di Lettere, laureata al Conservatorio in Canto Lirico, presidente dell'associazione culturale LiberaMente, alla sua prima esperienza amministrativa.

Andrea Santilli è architetto, già segretario del Partito Democratico di Cisterna, in Consiglio comunale dal 2018, al primo incarico da assessore.