Il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Latina sen. Nicola Calandrini ha nominato Dionisio (Tonino) Magnanti nuovo coordinatore di Fratelli d'Italia a Sabaudia.

"Tonino è reduce dall'ottimo lavoro svolto a San Felice Circeo e per questo l'ho ritenuto la persona giusta per riorganizzare il partito a Sabaudia - spiega il senatore Nicola Canaldrini - A lui andrà il compito di preparare il partito in vista delle elezioni del 2022, con l'obiettivo di portare la città fuori dall'ennesima stagione di civismo i cui risultati non possono certo dirsi entusiasmanti. Colgo l'occasione per ringraziare il coordinamento uscente per quanto svolto sinora. A Tonino e al resto del partito locale auguro buon lavoro".

"È un grande onore per me ricoprire una carica così importante - aggiunge il neo portavoce Dionisio Magnanti - Ringrazio il senatore Nicola Calandrini per avermi conferito questo ruolo. Con la riorganizzazione del coordinamento cittadino vogliamo dare a Sabaudia la possibilità di ritrovare la propria identità, e sono certo che ciò costituirà una grande opportunità per chi crede nei valori e nello spirito della destra italiana, rappresentata da Fratelli d'Italia, per riavvicinarsi alla politica.

Il mio impegno, sarà quello di coinvolgere tutte le persone che in buona fede vogliono ricostruire un coordinamento che lavori per mettere insieme tradizione e innovazione, che si adoperi costantemente nell'interesse dei cittadini e del territorio tutto, e che possa essere un punto di collegamento tra cittadinanza e amministrazione".

"La nomina di Dionisio rappresenta la volontà di FdI di investire ulteriormente su Sabaudia - aggiunge l'europarlamentare Nicola Procaccini -, per questo abbiamo scelto una persona di esperienza che dovrà strutturare e ristrutturare il partito con l'aiuto di dirigenti e militanti. A lui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro".

"Per Fratelli d'Italia, Sabaudia è una città importantissima da recuperare dal civismo - conclude il vice portavoce regionale Enrico Tiero -. Intendiamo farlo affidando la guida del partito a Tonino Magnanti. Con lui inizieremo subito a lavorare affinché alle prossime elezioni Fratelli d'Italia lasci il segno".