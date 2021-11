Cinque novembre 2021. E' questo il tanto atteso giorno dell'insediamento del nuovo sindaco di Sezze, Lidano Lucidi, e del consiglio comunale rinnovato dopo la recente tornata elettorale che ha visto prevalere al ballottaggio la coalizione a sostegno del 48enne commercialista setino, composta dalle liste di Identità Setina, Lucidi Sindaco e Progetto Sezze 2000. Lo stesso primo cittadino ha firmato la convocazione di quella che sarà la sua prima massima assise cittadina e che, dopo la lunga interruzione dovuta prima dell'emergenza sanitaria, poi allo scioglimento del consiglio comunale, si tornerà a svolgere all'interno dell'aula consiliare intitolata ad Alessandro Di Trapano.

Prima di venerdì, come assicurato dal Comune, verranno resi noti i dettagli per assistere alla seduta, presumibilmente ad ingressi contingentati a partire dalle 15 in poi, mentre la seconda convocazione è stata fissata al successivo 8 novembre, sempre alla stessa ora. Per i cittadini, comunque, ci sarà la possibilità di assistere al primo consiglio comunale dell'era Lucidi, così come ai successivi, da remoto, grazie al sistema di streaming fatto realizzare dalla precedente amministrazione comunale, fortemente voluto soprattutto dall'ex presidente del consiglio Enzo Eramo.

Otto i punti previsti all'ordine del giorno della prima seduta dell'era Lucidi. Si inizierà con l'esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti ed eventuali surroghe, mentre appena dopo si passerà all'elezione del presidente del consiglio comunale, a quella dei due vicepresidenti (uno dei quali appannaggio delle minoranza consiliari) e di tre questori. La maggioranza, stando alle ultime indiscrezioni trapelate, sembrerebbe orientata a proporre per questo incarico, che in sostanza rappresenta la terza carica istituzionale dopo sindaco e vicesindaco, Pietro Del Duca, il medico primo degli eletti nella lista Lucidi Sindaco, che darebbe garanzia di essere super partes e coordinerebbe i lavori della massima assise cittadina. Una figura sulla quale la maggioranza è compatta e c'è curiosità per vedere se lo sarà altrettanto l'opposizione che, nel 2017, propose un altro nome al posto di Eramo e decise di non votare all'unanimità. Espletata questa pratica, venerdì in consiglio si terrà il tanto atteso giuramento del sindaco e la comunicazione della nomina della sua giunta e del vicesindaco. Poi si passerà alla nomina e formalizzazione dei capigruppo consiliari, all'elezione della Commissione Elettorale comunale e, infine, alle comunicazione del sindaco sulle linee programmatiche degli indirizzi generali di Governo. Anche in questo frangente c'è curiosità nel conoscere quale sarà l'atteggiamento delle minoranze, che ricordiamo essere formate da Sergio Di Raimo, Alessandro Ferrazzoli, Dorin Briciu, Armando Uscimenti, Serafino Di Palma e Orlando Quattrini. Quattro anni le fa opposizioni disertarono il discorso introduttivo del sindaco Di Raimo e piovvero diverse critiche circa l'opportunità istituzionale di compiere questa scelte. Il consiglio di venerdì si svolgerà nel rispetto delle normative Covid-19 e i presenti dovranno dotarsi di mascherina almeno chirurgica e osservare le norme vigenti in materia di prevenzione da contagio.