Il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Latina sen. Nicola Calandrini ha nominato Stefano Capponi nuovo coordinatore di Fratelli d'Italia a San Felice Circeo.

Stefano Capponi è uno storico esponente del centrodestra di San Felice Circeo, con una lunga esperienza amministrativa iniziata con la prima elezione nel 1983. Negli anni ha ricoperto numerosi ruoli assessorili con deleghe a turismo, sport, cultura, spettacolo, demanio civico e commercio.

"Stefano andrà a sostituire Dionisio Magnanti alla guida del coordinamento comunale di San Felice Circeo - dichiara il senatore e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini - La lunga esperienza politica di Stefano, dentro e fuori l'amministrazione comunale, sono un tesoro da valorizzare per la crescita di FdI e del territorio. A lui andrà l'onore e l'onere di proseguire il lavoro egregio portato avanti da chi lo ha preceduto, ma soprattutto dovrà preparare il partito alle elezioni del prossimo anno, in cui Fratelli d'Italia vuole essere protagonista".

"Ringrazio il senatore Nicola Calandrini per la fiducia che mi ha accordato per il lavoro che svolgerò, lavoro che sarà trasparente e di grande impegno come mio solito - ha aggiunto il neo portavoce Stefano Capponi -. Ringrazio anche Dionisio Magnanti, di cui raccolgo il testimone, per quanto svolto finora alla guida del coordinamento locale".

"Con la nomina di Stefano, Fratelli d'Italia investe sulla sua persona e su un territorio importantissimo per l'intera provincia - dichiara l'eurodeputato Nicola Procaccini - Le premesse per fare un buon lavoro ci sono tutte. A Stefano rivolgo i miei migliori auguri".

"Buon lavoro a Stefano Capponi - conclude il vice portavoce regionale Enrico Tiero - Abbiamo davanti le elezioni amministrative del 2022 in cui Fratelli d'Italia intende cimentarsi con un ruolo di primo piano. Ciò sarà possibile creando un coordinamento che sia aperto al confronto e al dialogo con le persone e le forze politiche o civiche che hanno a cuore il bene di San Felice Circeo".