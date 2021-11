Il neonato "collettivo Marsha" scende in piazza per contestare lo stop all'ex Ddl Zan votato una settimana fa dal Senato a scrutinio segreto. Per questo sabato 6 novembre alle ore 17 in piazza Roma ad Aprilia si terrà sit-in di protesta, il cui scolpo è quello di unirsi alle migliaia di persone scese in piazza e nelle strade di tutta Italia nei giorni scorsi. "Ciò che è successo mercoledì in Senato non può passare inosservato né può essere ignorato. E' necessario - spiega il collettivo Marsha - che tutti sappiano che esiste un'altra realtà, diversa, una realtà più inclusiva rispetto a quella che ci viene mostrata dalle persone sedute sopra quelle poltrone rosse. Ma soprattutto, è necessario mostrare che l'Italia va avanti, l'Italia è pronta per il cambiamento e, se chi ci dovrebbe rappresentare non lo capisce, noi glielo faremo capire riempiendo le piazze. Dopo Roma, Milano, Bologna, Firenze, Palermo, Bari, Latina e tante altre città, adesso tocca ad Aprilia. Sabato 6 novembre scendi in piazza con noi, fai sentire la tua voce, urla insieme a tutti e a tutte noi e aiutaci a far capire che i diritti non sono sacrificabili e mai lo saranno".