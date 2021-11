Nel corso di una riunione fra i Consiglieri Comunali eletti nella lista "Latina nel Cuore", il raggruppamento politico nato intorno alla candidatura a Sindaco di Vincenzo Zaccheo, si è fatto il punto sulla composizione interna del Gruppo Consiliare denominato, appunto, "Latina nel Cuore".

Ad esso hanno aderito i Consiglieri Comunali: On. Vincenzo Zaccheo, Renzo Scalco, Alessio Pagliari, Dino Iavarone e Mario Faticoni.

Come Capogruppo è stato indicato, all'unanimità, il Consigliere Dino Iavarone. Saranno suoi Vice i Consiglieri Alessio Pagliari e Mario Faticoni.

I Consiglieri Comunali di "Latina nel Cuore" sono già al lavoro in vista del primo Consiglio Comunale previsto per martedì 9 novembre alle ore 10.00.

"Impiegheremo tutte le nostre energie, come terza forza politica della maggioranza in Consiglio, per la realizzazione del programma sindacale con il quale ci siamo presentati agli elettori. Al primo posto lo sviluppo di un'Università di eccellenza nel Nucleo di Fondazione, la riqualificazione della Marina e la costituzione di una cabina di regia in vista del Centenario di Latina.

Nelle prossime ore daremo vita, insieme ai tanti amici che hanno già dato la propria disponibilità, al movimento politico "Latina nel Cuore". Sarà decisivo per dare continuità ed agibilità politica a quanti hanno contribuito alla realizzazione della nostra lista – pensiamo in primo luogo ai tanti giovani protagonisti in campagna elettorale- ed anche per fornire un ausilio politico alla nostra attività amministrativa di Consiglieri Comunali".