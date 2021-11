Si è riunito stasera il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia di Latina, alla presenza del senatore e coordinatore provinciale Nicola Calandrini e del vice portavoce regionale Enrico Tiero, in vista del primo consiglio comunale che si terrà domani.

Nella riunione è stato fatto il punto circa l'attuale situazione politico-amministrativa, ribadendo la posizione di Fratelli d'Italia rispetto al sindaco Coletta: né sfiducia immediata, né patto di consiliatura, né possibilità di essere parte integrante, in modo diretto o indiretto, della giunta.

A seguito dell'incontro del centrodestra che si è tenuto ieri, in cui è stato deciso che sia Fratelli d'Italia ad indicare il candidato alla presidenza del Consiglio Comunale di Latina, il gruppo consiliare ha concordato di indicare Raimondo Tiero quale candidato presidente.

Infine, il gruppo consiliare ha scelto di conferire a Matilde Celentano il ruolo di capogruppo.