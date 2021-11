Dopo due votazioni e una interruzione, Raimondo Tiero è stato scelto all'unanimità - con 32 voti su 33 (un consigliere è assente) - come nuovo presidente del Consiglio Comunale di Latina: "Questa carica mi onora, sarò garante dei lavori in aula che dovrà affrontare questa paradossale situazione in cui si è trovata dopo le elezioni", ha detto l'esponente del centrodestra. Una scelta bipartisan, insomma, come confermato dagli esponenti del Pd, Fare Latina e Latina Bene Comune.

E' intervenuto anche il sindaco Coletta: "Esprimo le congratulazioni al neo eletto presidente. Una elezione all'unanimità che è un segnale importante che l'assise ha dato anche alla città. Si devono cercare di superare le divisioni di natura ideologica. Saprà rispettare le regole in virtù della grande esperienza. Abbiamo bisogno di una figura di garanzia del genere".