"I grandi temi utilizzati da Damiano Coletta in questi mesi, vale a dire la costituzione di Abc e la presunta efficienza del trasporto pubblico locale, si rivelano essere né più né meno che bandierine elettorali". Così, in una nota, il gruppo consiliare di Latina nel Cuore, a margine del rapporto sull'Ecosistema Urbano, redatto da Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, studio che valuta le prestazioni ambientali dei capoluoghi di provincia italiani e dove Latina sfiora l'ultimo posto in classifica.

"Si esaminano 125 parametri ambientali tra i quali: aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano, energia - spiega il gruppo - Latina è tra le ultime cinque città capoluogo, 100° su 105. Se si analizzano i singoli parametri studiati da Legambiente si può leggere che, in materia di rifiuti differenziati, Latina si attesta 98° su 105. Per quel che riguarda l'offerta del trasporto pubblico la nostra città risulta essere 93° su 105. Il rapporto di Legambiente in collaborazione con il Sole24Ore più di ogni altro triste primato negativo, misura la distanza fra la propaganda elettorale e la verità sullo stato di salute della nostra città".

"Quella di Legambiente, una associazione di indubbia serietà e tradizionalmente legata alla sinistra, rappresenta una bocciatura in tronco delle politiche messe in atto da Coletta ed Lbc - commentano - Chissà se il Presidente di Abc, Gustavo Giorgi, manderà una lettera ai cittadini – come accaduto a campagna elettorale in corso – per illustrare loro i risultati di questo studio. Legambiente certifica la realtà dei fatti. Noi, per il bene di Latina., lavoreremo per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini avanzando proposte e offrendo soluzioni che possano far risvegliare Latina dal lungo sonno di questi anni".