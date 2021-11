Centrodestra unito alle prossime amministrative, obiettivo vicino o sempre più lontano per la scelta del candidato sindaco? E' dei giorni scorsi la notizia circa la nomina del nuovo coordinatore comunale di Fratelli d'Italia nella persona di Dionisio Magnanti, una novità importante nel panorama generale almeno per quanto riguarda le prove di coalizione. Il dialogo con Forza Italia e Lega si era di fatto interrotto nel momento in cui, dopo le dimissioni di Mimmo D'Amico da coordinatore di Fdi a Sabaudia, sostanzialmente era venuto a mancare l'interlocutore sul territorio per portare avanti progetti condivisi.

Ed ora che si fa? Più volte il capogruppo di Forza Italia, Giovanni Secci è intervenuto lanciando messaggi di apertura al centrodestra con l'obiettivo di concordare un programma comune per le amministrative. Ma Secci era stato chiaro anche sul tema candidato sindaco o meglio, il capogruppo di FI ha più volte evidenziato come sia necessario arrivare ad una scelta condivisa in tempi relativamente brevi, anche con le primarie, per presentare al più presto alla cittadinanza un candidato e quindi un programma.

Dietro l'angolo c'è il precedente Latina ed anche se ogni Comune ha le sue caratteristiche ed un suo elettorato, il dato del capoluogo non è probabilmente trascurabile. Il nodo ad oggi resta quindi il candidato sindaco. Nei mesi scorsi voci di corridoio davano per papabile la scelta dell'ex sindaco Maurizio Lucci che comunque non è mai stata confermata. Ci sarebbe anche la proposta per un candidato sindaco donna.

Ma nel centrodestra hanno un loro peso anche altri possibili candidature come quella dell'esponente della Lega Enzo Di Capua che già avrebbe riscosso le simpatie di diverse associazioni e comitati civici, un outsider in questo momento ma pur sempre espressione del centrodestra. Insomma il quadro non è proprio chiarissimo ma già nei prossimi giorni potrebbero esserci novità importanti anche per quanto riguarda i civici. E' già tempo di accordi?