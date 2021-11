Si è svolta ieri sera presso la sede del partito di Fratelli d'Italia a Latina un incontro tra i vertici del partito rappresentati dal Senatore Nicola Calandrini e dal viceportavoce regionale Enrico Tiero e i candidati della lista di FdI alle scorse elezioni amministrative al comune di Latina.

L'appuntamento è stato occasione di confronto, in particolare a seguito dell'anomalia generata dal risultato elettorale.

"Se quella di Fratelli d'Italia è stata una lista molto competitiva, la più votata in città, è merito di tutti i 32 candidati - ha dichiarato il Senatore Nicola Calandrini -. Se abbiamo oggi il gruppo consiliare più numeroso con 6 membri e se abbiamo potuto eleggere un nostro esponente come presidente del Consiglio Comunale, è grazie al consenso di ciascuno e di tutta la lista.

Sui non eletti adesso dobbiamo fare un investimento. Avevamo detto in tempi non sospetti che questo percorso non si sarebbe interrotto con le elezioni. Adesso chiediamo a tutti di continuare a contribuire: chi ha la passione, l'entusiasmo e la volontà di dedicarsi al partito e alla città troverà in Fratelli d'Italia porte aperte, perché noi siamo una comunità e non solo un partito".

"Siamo il primo partito della città e del centrodestra, ma adesso dobbiamo capitalizzare questo successo, stando sui territori, come abbiamo sempre fatto - ha aggiunto Enrico Tiero -. Siamo persone che non pensano ai personalismi ma che agiscono per il bene della città. Abbiamo una filiera istituzionale ad ogni livello, e continuiamo a crescere e rafforzarci come dimostra il recente ingresso di Antonio Bottoni".

"Ringrazio tutti i candidati che hanno dato un contributo fondamentale affinché il partito ottenesse il 15% dei voti - ha dichiarato Raimondo Tiero, neo eletto presidente del Consiglio Comunale di Latina -. Senza di voi non avremmo ottenuto questi risultati e io non sarei presidente. Ma non ci dobbiamo cullare su quello che abbiamo ottenuto".

"Se abbiamo ottenuto questo risultato con l'elezione di sei consiglieri è merito di tutti - ha riconosciuto la capogruppo Matilde Celentano -. Sono fiera che Fratelli d'Italia è il primo partito in consiglio e sono fiera di avere un presidente del consiglio che è motivo di garanzia e sicurezza, sarà super partes e rappresenterà tutti. Ringrazio tutto il gruppo che mi ha eletto capogruppo, è per me motivo di orgoglio e responsabilità".

"Viviamo una situazione anomala - ha detto il portavoce comunale Gianluca Di Cocco - ma sono convinto che con le capacità che tutti abbiamo al nostro interno, potremo dare un forte contributo ed essere risolutori. Potremo dire che questa squadra è riuscita a cambiare le sorti di Latina. È giusto che per senso di responsabilità diamo un futuro a questa città, in tutti i settori. Chiediamo ai non eletti di darci una mano così che Latina torni centrale nella Regione Lazio".

"L'altro giorno in occasione del Consiglio Comunale, noi gruppo di Fratelli d'Italia non eravamo soli, è come se ci fossero stati tutti i 32 candidati: noi questa forza l'abbiamo sentita - ha concluso il consigliere Andrea Chiarato -. Come consiglieri siamo e resteremo disponibili a rappresentare anche chi non è stato eletto".