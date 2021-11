Sette assessori su 9. Gli altri due in stand by in attesa di concludere l'intesa col centrodestra. Damiano Coletta presenterà oggi alle 15 la sua nuova Giunta. Ecco chi ne farà parte.

Due le conferme della squadra uscente, perché Coletta vuole che ci sia una continuità amministrativa. Si tratta di Simona Lepori, assessore Attività Produttive, Turismo, Personale e Toponomastica- Confermato anche Dario Bellini come assessore al Verde, Abc, Viabilità, Patrimonio.

Massimo Mellacina, Assessore al Bilancio-Tributi

Laura Pazienti - Assessore Scuola e Cultura

Adriana Calì - Assessore Transizione energetica, Ambiente, Marina

Pietro Caschera - Lavori Pubblici- Manutenzioni

Francesca Pierleoni - Servizi sociali

Il sindaco Damiano Coletta mantiene per sé le deleghe ad Urbanistica, Sport, Sanità, Università, Società partecipate. Saranno oggetto dell'eventuale allargamento della coalizione a sostegno dell'amministrazione comunale.