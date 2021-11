Il sindaco Damiano Coletta ufficializza la sua squadra di governo. La Giunta è stata rivelata poco fa, con la conferma dei nomi trapelati negli ultimi giorni. Mancano all'appello però due assessori, le cui deleghe non sono ancora state assegnate. Due porte aperte per il centrodestra, dice il sindaco Coletta, in attesa che la coalizione di maggioranza consiliare indichi figure tecniche, così da "garantire un equilibrio" nella squadra di Governo.

La nuova giunta è composta da:

Francesca Pierleoni, assessore al Welfare e Vice Sindaco



Dario Bellini, già assessore all'Ambiente nell'ex Giunta Lbc e a cui ora sono state conferite le deleghe al Verde Pubblico, Igiene Urbana e Mobilità



Adriana Calì, assessore alla Transizione Ecologica, Ambiente e Ufficio Europa



Pietro Caschera, assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni, Viabilità e Decoro



Laura Pazienti, assessore all'Istruzione e Cultura

Simona Lepori, che viene confermata anche in questa Giunta quale assessore alle Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Personale e Toponomastica



Massimo Mellacina, assessore al Bilancio