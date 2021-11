"È decisamente preoccupante quanto sollevato dal Forum Terzo Settore è da Legacoopsociali relativamente ai bandi per la coprogettazione dei servizi Welfare realizzati dalla giunta Coletta". Lo afferma il consigliere comunale e portavoce di Fratelli d'Italia Gianluca Di Cocco.

"Parliamo di ben 11 milioni di euro di soldi pubblici affidati con urgenza e con una pubblicazione di appena 10 giorni. Come Fratelli d'Italia, primo partito della città, non possiamo che chiedere al sindaco e all'assessore Pierleoni immediata chiarezza, esponendo al prossimo Consiglio comunale tutte le delucidazioni del caso. Secondo il sindaco Damiano Coletta questa nuova amministrazione è in continuità con la precedente dunque ha la piena responsabilità politica di quella scelta sul welfare. Se i dubbi mossi fossero confermati, saremmo davanti a un fatto di gravità enorme, con risvolti preoccupanti non solo dal punto di vista politico".