"Coletta prenda coraggio e nomini gli assessori mancanti, se non vuole accorciare ulteriormente la scadenza di questa amministrazione". Lo afferma in una nota la capogruppo comunale di Fratelli d'Italia Matilde Celentano.

"Una giunta ancora monca. Il sindaco di Latina Damiano Coletta continua a perdere tempo sulle nomine assessorili per le deleghe all'Urbanistica e allo Sport. Dopo giorni dai primi incarichi per la formazione dell'esecutivo, non è riuscito a completare la squadra con persone qualificate, come da noi auspicato nell'immediatezza nonostante la delusione per le sue scelte politiche – vedi la nomina di assessore conferita a Dario Bellini, nonostante la bocciatura elettorale - contravvenendo all'accordo con il centrodestra per figure di alto profilo. Probabilmente spera ancora in un sostegno fuori campo, dimenticando di essersi già tagliato i ponti alle spalle.

Da subito, e coerentemente con le linee nazionali, abbiamo detto di non poter governare con Pd e M5S. Tuttavia, come gruppo più numeroso della maggioranza del Consiglio comunale ci siamo messi a disposizione per mettere in sicurezza l'ente e, per questo, sollecitiamo il sindaco a non appiattirsi aspettando la manna dal cielo. Come prima attività da fare c'è l'approvazione del bilancio al 31 dicembre per mettere in sicurezza i conti del Comune. La città ha bisogno di ripartire, anche attraverso la pianificazione urbanistica e di risolvere le problematiche inerenti le assegnazioni degli impianti sportivi. Questo continuo temporeggiare – è trascorso oltre un mese dal ballottaggio – non fa che accorciare la scadenza di questa amministrazione.

Noi saremo sempre dalla stessa parte, secondo le indicazioni del partito, e non vogliamo avere nulla da spartire né con il Pd e né con i 5 stelle. La coerenza è la qualità che ci ha sempre contraddistinto. La dignità delle proprie idee non si baratta, le poltrone non ci interessano, a noi interessa solo il bene della città e rispettare le volontà dei nostri elettori. Dispiace, invece, sottolineare che l'attuale giunta, monca e politica, con il rientro di persone bocciate dal proprio elettorato, non rispetta la volontà degli elettori. Dopo aver messo in sicurezza l'ente, nel nostro orizzonte ci sono solo le elezioni".