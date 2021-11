A Latina come a Cisterna nel 2018. Un ricorso al Tar promosso da alcuni cittadini potrebbe infatti portare all'azzeramento della proclamazione degli eletti ed a far rivotare alcune sezioni in cui si sarebbero verificate "gravi irregolarità". Secondo quanto contenuto nel documento, infatti, ci sarebbero gli estremi per irregolarità in 30 sezioni su 116. Si parla di schede votate ma non firmate e altro ancora.

Il ricorso, presentato dall'avvocato De Simone, potrebbe rappresentare un nuovo capitolo delle elezioni dello scorso ottobre, dal momento che, se accolto, porterebbe all'annullamento della proclamazione degli eletti e dunque dell'attuale consiglio. Cosa accaduta qualche anno fa a Cisterna di Latina. Tutto è in mano ai giudici.