Fratelli d'Italia Sezze ha ufficializzato il nuovo direttivo in una riunione che si è tenuta nella serata di ieri alla presenza del vice portavoce regionale Enrico Tiero.

Questa la composizione:

Mario Sagnelli: portavoce

Evelina Del Monte e Vittorio Sagnelli: vice portavoce

Orlando Quattrini: consigliere comunale

Monica Del Monte: delegato attività produttive

Roberta Belli: delegato quote rosa e tesseramento

Oliva Cantarelli: referente Ceriara/P.Ferraioli

Valentina Di Fabio: agricoltura e viabilità

Sergio Bruschi: tesoreria

Pino Zaccheo: segreteria generale

Luigi Borgioni: organizzazione ed eventi

Davide Sagnelli: tematiche politiche

Antonio Tasciotti: scuola e sanità

Valentino Miliucci: artigianato/ industria

Angelo Iacovacci: commercio

"Alla base delle scelte dei delegati - spiega il portavoce Mario Sagnelli - si è tenuto conto di coloro che si sono esposti in prima persona nella tornata elettorale, dimostrando il loro valore e l'attaccamento al partito. Come ci siamo detti più volte, dobbiamo sentirci tutti parte integrante dello stesso. Ogni delegato comporrà la propria squadra di lavoro, con l'auspicio e l'obiettivo di raccogliere più adesioni operative possibili, per cercare tutti insieme di apportare quelle migliorie di cui il nostro paese ha bisogno. Nulla vieta in futuro, e me lo auguro, lì dove si intercetteranno persone volenterose e capaci, di ampliare la squadra".

"Per me è stato un onore essere presente al battesimo del direttivo di Fratelli d'Italia Sezze - ha aggiunto Enrico Tiero -, ho portato i saluti e la vicinanza del senatore Calandrini che era impegnato in Senato per lavorare sulla manovra, e i saluti anche di Michele Nasso, altro dirigente provinciale di Fratelli d'Italia. Tutto il partito è orgoglioso di questa squadra e di queste persone che ci hanno messo la faccia in un territorio dove Fratelli d'Italia fino a poco tempo fa era inesistente, mentre alle recenti elezioni è arrivata all'8%. Saremo accanto a loro con l'obiettivo di raddoppiare i consensi e i risultati".

"In bocca al lupo a Mario Sagnelli e a tutto il direttivo, auguri di cuore di buon lavoro - conclude il Senatore e coordinatore provinciale Nicola Calandrini - Questa squadra è già stata protagonista di un miracolo elettorale, culminato con l'elezione di Orlando Quattrini in consiglio comunale. Sono certo che il nuovo direttivo saprà raggiungere risultati importanti per la crescita del partito a Sezze. Per noi si tratta di un paese strategico: non vogliamo solo piazzare una bandierina, non ne abbiamo certo bisogno. Vogliamo essere protagonisti di un cambiamento politico che è già iniziato e che attende solo di essere completato".