Sono bastate poche mosse studiate nel grande scacchiere delle opportunità della politica a convincere anche gli indecisi presenti nel partito del Carroccio: anche la Lega appoggerà Damiano Coletta concorrendo alla formazione di una nuova e inedita maggioranza e alla composizione del famoso modello Draghi in provincia e nel Comune capoluogo.

Sono le indiscrezioni filtrate dall'incontro tenutosi ieri tra il sindaco Damiano Coletta e gli esponenti di Lega e Fratelli d'Italia, un incontro volutamente senza Forza Italia, che da tempo viaggia da sola nel dialogo con Coletta avendo incassato l'accordo per le provinciali, e senza la lista di Zaccheo Latina nel cuore, che ha una linea più dura e ormai solitaria. Ieri per convincere i più indecisi nella Lega e ragionare con Fratelli d'Italia (che mantiene la sua linea distaccata da Coletta e di non ingresso in giunta) Coletta ha calato le sue carte mostrando la più aperta disponibilità sui temi, sulla gestione e anche sui due posti rimanenti in giunta. «Dobbiamo governare insieme – avrebbe detto – nel bene della città, io faccio il primo passo e sta a voi la decisione».