«Vincenzo Valletta e Andrea Nardi sono stati eletti segretari di Latina e dell'area Nord della provincia, insieme ai rispettivi direttivi: Orlando Angelo Tripodi, Andrea Borsato, Massimo Benetton, Massimiliano Carnevale, Giuseppe Iuliano e Alberto Ordiseri per il capoluogo; invece Pasquale Capriglione, Mauro Contarino, Davide Del Bono, Fabiola Ferraiuolo, Salvatore Lax e Cintya De Rossi per l'area Nord». E' quanto annuncia Claudio Durigon, coordinatore regionale della Lega, all'indomani dei congressi territoriali che si sono svolti nella provincia pontina. Un appuntamento che ha permesso al Carroccio di mettere un punto chiaro alle attività concluse con l'ultima campagna elettorale, per dare nuovo slancio a questa fase politica che avrà quale primo step il voto del 18 dicembre in Provincia.

«E' iniziata la nuova fase di radicamento del partito, nata dall'espressione dei militanti. Queste strutture costituite ieri - argomenta Claudio Durigon - avranno l'arduo compito di monitorare le attività dei coordinamenti comunali, di diffondere le politiche della Lega sui territori, di valutare, coordinare e promuovere il percorso dei soci sostenitori in militanti del partito, oltre a quello di istituire le nuove sezioni nei borghi, nelle città e nei paesi».

Inevitabile che l'attenzione massima sia tutta sul capoluogo. Il successore di Armando Valiani è l'esperto consigliere comunale Vincenzo Valletta. Una carriera politica sempre nel centrodestra, da anni attivo sul territorio comunale, Valletta è consigliere comunale da due consiliature. «Latina rafforza la struttura comunale e si radicherà ulteriormente nei borghi, molti dei quali ci hanno premiato come primo partito alle recenti elezioni amministrative, al fine di rendersi portavoce di ogni singola realtà locale e delle esigenze, spesso differenti, degli abitanti dal centro alle periferie - è il commento di Valletta -. Un laboratorio culturale, ricco delle tradizioni e delle origini italiane, capace di tornare a valorizzare la vocazione della fondazione, facendo riscoprire la vera anima della città». Rispetto al destino politico del capoluogo, la Lega mantiene ancora una posizione attendista rispetto alle indicazioni che dovranno arrivare dal sindaco Damiano Coletta. L'accelerazione dei giorni scorsi per seguire Forza Italia nel sostegno al sindaco, replicando lo schema del Governo Draghi, deve ora essere fatta digerire alla classe dirigente del partito. Una scelta senza dubbio non semplice, rispetto alla quale Claudio Durigon e ora anche Vincenzo Valletta, dovranno trovare una sintesi. Anche perché in gioco ci sono scelte importanti per la città, cose di cui Durigon ha discusso con Coletta.

L'altro coordinatore nominato ieri è Andrea Nardi, che si occuperà dell'area nord del territorio. «Il litorale, l'area Nord e i Monti Lepini-Ausoni saranno al centro di una nuova fase di radicamento e di elaborazione di politiche-amministrative volte alla riscoperta delle pecurialità e dei tesori nascosti del territorio - spiega Nardi -. Il patrimonio storico, culturale e agroalimentare dovrà abbracciare il comparto turistico, mettendo in campo un vero progetto di sviluppo in linea con le altre regioni e province pilota dell'economia».