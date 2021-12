"Sulle infrastrutture le forze politiche devono smetterla di adottare un approccio ideologico e devono invece entrare nel merito delle questioni". Lo ha dichiarato il Senatore Nicola Calandrini durante il tavolo di lavoro "Ci pensiamo noi" nella manifestazione Atreju 2021

"Dovremmo fare in modo che ogni volta che si parli di grandi opere si analizzino costi e benefici, senza chiusure e preconcetti.

Di questo è stata vittima la Roma-Latina, un'opera attesa da oltre 20 anni, che prima si è imbattuta in una lunga controversia giudiziaria, poi nella chiusura di alcuni partiti e in compromessi politici che di fatto l'hanno affossata. Oggi ci troviamo davanti ad un progetto smembrato e ancora non sappiamo se e quando apriranno i cantieri, nonostante il territorio della provincia di Latina non possa più aspettare altro tempo per uscire dall'isolamento.

Per Fratelli d'Italia le infrastrutture portano investimenti e gli investimenti portano lavoro. Adesso abbiamo una grande opportunità che ci viene offerta dal PNRR, ma se vogliamo portare finanziamenti sulle infrastrutture sarà necessario completare le tanto attese riforme, affinché anche il PNRR trovi applicazione concreta e non resti solo su carta".