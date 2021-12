"Il momento è cruciale, non ci sono più le condizioni per procrastinare ulteriormente. Sono trascorsi due mesi dalle elezioni, eppure sul fronte del centrodestra regnano ancora incertezza ed individualismo, così si perde di vista il bene comune. Appellandoci al senso di responsabilità che dovrebbe guidarci tutti, specialmente in questa fase delicata, chiediamo una presa di posizione chiara e definitiva a tutte le forze politiche". Così il gruppo consiliare di Latina Bene Comune (composto da Valeria Campagna, Floriana Coletta, Gianmarco Proietti ed Emilio Ranieri) si esprime, in una nota congiunta, in vista della riunione dei capigruppo programmata per martedì 14 dicembre. Vertice che, auspicano i Consiglieri e le Consigliere di LBC, possa essere l'occasione per sbloccare definitivamente l'attuale impasse politico ed amministrativo.

"Bisogna prendere atto della volontà della città – insistono - la quale ci ha chiesto di amministrare tutti insieme. Abbiamo il dovere di farlo, mettendo da parte fazionismi e particolarismi di sorta. La necessità di contrastare la pandemia, e l'esigenza di intercettare i fondi del PNRR, ci impongono di avere quanto prima un governo operativo. Ci sono ancora due assessorati da nominare, nonché le commissioni consiliari da comporre. Ecco perché è fondamentale chiudere, subito, questa parentesi fatta di rinvii e ripensamenti. Non c'è più tempo da perdere".