"In relazione al tema della costituzione delle Commissione consiliari del Comune di Latina, oggetto di crescente attenzione sia nell'ambito del dibattito tra le forze politiche presenti in Consiglio Comunale che da parte degli organi di stampa, si ritiene opportuno fare alcune precisazioni di carattere tecnico giuridico, alla luce delle norme statutarie e regolamentari vigenti". Così, in una nota, il presidente del Consiglio comunale di Latina, Raimondo Tiero, in merito all'attuale stallo amministrativo

"Lo Statuto ed i Regolamenti prevedono che sia il Consiglio Comunale, dopo il suo formale insediamento, a costituire le Commissioni consiliari, determinandone il numero e le competenze nonché la presenza numerica dei Gruppi consiliari in misura proporzionale alla loro consistenza. Solo successivamente, il Presidente del Consiglio comunale nomina i componenti delle Commissioni su formale designazione dei Capigruppo di appartenenza e nel rispetto dell'organigramma deliberato dal Consiglio Comunale. Questa Presidenza del Consiglio, sin dall'inizio della consiliatura, ha posto all'attenzione della Conferenza dei Capigruppo consiliari il tema dell'istituzione delle Commissioni, iscrivendo tale argomento all'ordine del giorno di tutte le sedute, formali ed informali, svoltesi in data 15.11.2021, 17.11.2021, 23.11.2021 e 29.11.2021, atteso che, così come si deduce chiaramente dal quadro normativo vigente, la definizione delle Commissioni, nel numero, nelle competenze e nella composizione, è stabilita dal Consiglio Comunale e dunque la Conferenza dei Capigruppo rappresenta l'unica sede istituzionale deputata per un accordo tra i Gruppi politici e per la predisposizione di una proposta da sottoporre all'Assemblea consiliare".

"Pertanto, si evidenzia che non sussiste alcun potere decisorio in capo al Presidente del Consiglio in merito ai tempi ed ai modi di costituzione delle Commissioni Consiliari ma unicamente la facoltà di agevolare e soprattutto sollecitare, come è stato fatto, il confronto delle forze politiche consiliari nelle sedi istituzionali competenti, in specie nella Conferenza dei Capigruppo. È assolutamente condiviso l'auspicio che si possa definire la composizione degli Organi consiliari già in occasione della seduta della Conferenza dei Capigruppo convocata per domani 14 dicembre 2021, confidando nel senso di responsabilità e nell'impegno comune di avviare concretamente l'attività politico-amministrativa per il bene del nostro territorio".