"L'insediamento demografico nei borghi è oggi una realtà largamente diffusa ed in continua espansione, fortunatamente mai tradotta in quelli che sono, nell'immaginario collettivo, i quartieri dormitorio. Proprio per scongiurare questa eventualità che occorre investire, oggi più che mai, nel confronto con queste comunità suburbane, con un'ottica inedita che tenga conto delle nuove geografie che caratterizzano la popolazione di questi centri, spesso contenute all'interno del dualismo che contraddistingue quella autoctona, che si riconosce in quei valori che ne rappresentano le radici, e i nuovi residenti che, pur apprezzandone lo stile di vita, esigono con più forza quelli stessi servizi di cui è dotata la città". Così, in una nota, il consigliere comunale del Pd, Tommaso Malandruccolo.

"Proprio in questa dicotomia va cercato quel senso di equilibrio che riesca ad ottimizzare le due realtà, assecondando le rispettive istanze con nuove sinergie, migliorando le condizioni di vita, creando i presupposti per riaccendere e tutelare la memoria storica del contesto territoriale, guardando però al presente e alle nuove occasioni, specialmente nella fase di riscatto dai disagi causati dalla pandemia. L'azione istituzionale rivolto ai borghi non può però disattendere l'analisi approfondita di quella che è la lettura dei sentimenti che animano i suoi residenti, l'interpretazione della pluralità dei bisogni, dimostrando soprattutto la capacità di una visione globale di città, saldando, laddove presenti, quelle scollature fra le due diverse realtà, in una logica di rete. Ciò si può ottenere solo rivoluzionandone il paradigma d'intervento, intercettando le richieste di partecipazione popolare e rispondendo alla domanda di considerazione in maniera pragmatica. Per attività progettuale di riqualificazione e valorizzazione urbana, sociale e culturale, si intende riacquistare centralità, a prescindere dalla dimensione spaziale".

Diverse le linee di azione proposte dal consigliere: realizzare interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle opere pubbliche (piazze, monumenti, strade e marciapiedi, illuminazione), elevando il livello del decoro urbano, anche ricercando forme di partecipazione pubblica; avviare iniziative di promozione dell'inclusione e coesione sociale, dello sport, della cultura, dell'associazionismo, garantendo anche nuovi spazi; potenziare i servizi al cittadino, laddove carenti; ottimizzare i servizi di mobilità esistente ed incentivare nuove forme di mobilità sostenibile; sostenere e promuovere attraverso iniziative lo sviluppo delle attività produttive del territorio; adottare nuove misure per elevare il livello di sicurezza.

"Proprio per avviare tale processo, nella odierna mattinata insieme all'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Latina Pietro Caschera - si legge nella nota - alla presenza di alcuni residenti, è stato effettuato un sopralluogo presso il centro di Borgo San Michele per rilevare e registrare le varie criticità. L'idea è quella di predisporre un modello di rigenerazione urbana e sociale tutto tondo, da applicare a tutti i borghi che, salvo specifiche problematiche, si confrontano quotidianamente con le medesime difficoltà. Nei prossimi giorni si procederà con lo screening di altri centri e con il coinvolgimento degli altri attori istituzionali, ognuno per quanto di competenza".