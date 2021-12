A Giovanni Agresti intendiamo affiancare una squadra di amministratori locali validi e competenti. A tutti loro andrà il compito di riportare la provincia ad essere un'istituzione centrale, in attesa di una riforma che le restituisca ruolo e competenze che le sono state sottratte dalla riforma Delrio".

"Agresti è uomo di lunga esperienza, un sindaco civico al di fuori degli schemi di potere. Siamo convinti che con Agresti presidente, l'ente Provincia sarà vicino a tutti i territori, senza alcuna distinzione politica. Per questo siamo sicuri che la stragrande maggioranza dei consiglieri e sindaci dei 33 comuni della provincia di Latina, voteranno per lui sabato 18 dicembre. Con Agresti presidente ci sarà la persona giusta al posto giusto.

"Alle prossime elezioni provinciali Fratelli d'Italia e Lega sosterranno il sindaco di Itri Giovanni Agresti come candidato presidente". Lo affermano in una nota congiunta i responsabili provinciali dei due partiti, i senatori Nicola Calandrini e Gianfranco Rufa.

