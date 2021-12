In vista delle elezioni provinciali, previste per il prossimo 18 Dicembre, il partito Articolo Uno di Latina e provincia esprime il proprio sostegno nei confronti di Enzo De Amicis, capogruppo del PD nel consiglio comunale di Latina e candidato in provincia.

" A seguito di una consultazione avvenuta all'interno del coordinamento di Articolo UNO - si legge nella nota - abbiamo deciso di sostenere apertamente la candidatura del capogruppo del PD a Latina, Enzo De Amicis, per garantire una rappresentanza del centrosinistra della città di Latina all'interno del consiglio provinciale.

Con entusiasmo abbiamo intrapreso il percorso delle Agorà democratiche con convinzione che questa sia la strada giusta per allargare la partecipazione democratica alle scelte, per costruire alleanze su temi e valori e permettere la costruzione di un centrosinistra plurale.

Il nostro sostegno al Partito Democratico in provincia significa dare forza a questo percorso, affinché i temi e le proposte che arrivano dal capoluogo trovino ampio spazio all'interno dell'azione amministrativa provinciale."