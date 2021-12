Una guida pratica per cogliere le opportunità offerte dal PNRR (il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) in termini di investimenti pubblici, con interventi estremamente utili e concreti.

E' questo l'obiettivo del convegno online a carattere nazionale, promosso dall'europarlamentare di Fratelli d'Italia-ECR, Nicola Procaccini, in programma il 22 dicembre alle ore 17,30, che si potrà seguire in diretta sulle pagine social di Nicola Procaccini e sulla pagina facebook di Fratelli d'Italia.

All'incontro prenderanno parte diversi relatori esperti del settore, tra cui: il prof. Luciano Monti, docente di Politiche dell'Unione Europea all'Università LUISS di Roma; il giornalista del quotidiano Il Sole 24 Ore, Gianni Trovati; il presidente ella Regione Marche e membro della cabina di regia del PNRR, Francesco Acquaroli; il vice presidente di ANCI Lazio, Daniele Sinibaldi; l'esperto in europrogettazione, Guido Mattei. A introdurre gli interventi sarà Federico Palla, che si occupa di agevolare l'accesso ai bandi del PNRR da parte delle pubbliche amministrazioni, mentre il giornalista Fabio Benvenuti sarà il moderatore del convegno.

Le conclusioni dell'evento sono affidate all'europarlamentare Nicola Procaccini, mentre hanno dato la loro adesione, e saranno collegati per seguire l'incontro, numerosi amministratori appartenenti a diverse aree politiche e dirigenti comunali.

"Abbiamo voluto promuovere questa iniziativa per venire incontro alle esigenze espresse da diversi amministratori locali di avere una occasione di approfondimento e di sintesi delle opportunità offerte dal PNRR – afferma Procaccini – Un momento di concreta analisi dei meccanismi e delle criticità da superare per accedere i bandi di questo mastodontico programma di investimenti. E' un evento di servizio estremamente pratico, tanto che abbiamo inserito tra i vari interventi previsti anche la spiegazione sintetica, fase per fase, di un bando del PNRR attualmente in corso. Quella dei fondi europei legati al PNRR è una opportunità importante da dover sfruttare al massimo e non possiamo farci trovare impreparati. Ecco perché ritengo sia molto utile e interessante proporre questa guida pratica mettendo anche a disposizione delle amministrazioni che ne faranno richiesta apposite competenze tecniche per seguire l'adesione ai singoli bandi del PNRR".