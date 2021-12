È Gerardo Stefanelli il nuovo presidente della Provincia di Latina. Lo ha decretato lo scrutinio appena terminato al secondo piano di via Costa, dove era allestito il seggio per il voto che ha rinnovato il Consiglio provinciale e la presidenza dell'ente. Stefanelli ha avuto la meglio sullo sfidante, il sindaco di Itri Giovanni Agresti.

Hanno votato oltre il 95% degli aventi diritto. In via Costa prosegue lo scrutinio per i candidati al consiglio provinciale