"E' evidente come in politica la gratitudine sia ormai merce rara. Abbiamo infatti appreso con stupore le accuse mosse dal Sindaco Agresti rispetto a fantomatici tradimenti. E' bene ribadire che Noi della Lega abbiamo rispettato con serietà gli accordi presi per il voto alle elezioni provinciali, lo abbiamo fatto lealmente sostenendo il candidato presidente Giovanni Agresti, arrivando a sfiorare la vittoria. Del resto l'indirizzo del nostro coordinatore regionale è stato dichiarato e confermato in tutte le sedi e a tutti i livelli fuori e dentro il partito". Lo afferma il gruppo consiliare della Lega di Latina in una nota

"La politica è questione di coraggio e responsabilità verso se stessi e verso il territorio e noi siamo sempre stati forza politica funzionale e disponibile al dialogo con tutti gli alleati. Se il centrodestra provinciale ha affrontato questa campagna elettorale spaccandosi in due, il risultato non può che essere quello di una sconfitta; cosa che certamente fa male ancora di piu' . Ma dall' oggettiva analisi del voto emerge chiaramente come Il candidato presidente Agresti abbia ottenuto circa il 10 percento di voti in più rispetto alle liste collegate, a dimostrazione dell'impegno profuso da parte di partiti e sostenitori consiglieri comunali. Ricordiamo però a chi ha forse la memoria corta che si tratta di elezioni di secondo livello in cui entrano in gioco rapporti politici e amministrativi che superano talvolta "la barriera partitica di appartenenza " e di cui bisogna tenere conto e, forse,anche tutelare, per il bene ed il lavoro che i consiglieri fanno nei territori di provenienza. Senza considerare che la politica poi dovrebbe essere modello di buone prassi insegnando per prima che quando si compete si sceglie con determinazione di correre il rischio di non vincere, e ad onore di questa sacrosanta verità ci meritiamo comunque tutti un segno tangibile di ringraziamento da parte del leader della competizione per aver partecipato e per averci creduto. Quindi oggi avremmo dovuto leggere un' umile nota di gratitudine da parte del sindaco Agresti e non un attacco ingeneroso. Del resto lo avevamo scelto come nostro ipotetico rappresentante in un ente importante per la nostra realtà provinciale. Oggi nonostante la sconfitta noi consiglieri lega non siamo qui a pentirci o a rinnegare tale indirizzo, tutt'altro siamo dispiaciuti, ma fermamente convinti del percorso. Dispiace però constatare ancora una volta che pochi sono capaci di accettare una sconfitta, preferendo di più dilettarsi nella ricerca di un capro espiatorio. A conti fatti comunque il divario tra i due candidati è stato tale per cui le accuse mosse, se anche in maniera erronea, fossero da ritenersi fondate, non sarebbero da sole causa di vittoria o sconfitta per i concorrenti candidati per cui le responsabilità andrebbero comunque ricercate altrove. Come Lega rivendichiamo sicuramente il grande risultato ottenuto in queste elezioni provinciali dalla nostra lista; Noi orgogliosamente avevamo un solo consigliere provinciale, oggi abbiamo raddoppiato portando in via Costa non solo Federica Felicetti ma anche Sara Norcia. Due elette: una del nord e una del sud provinciale che rappresentano il territorio nella sua interezza. Un impegno da parte dei consiglieri della Lega che ha garantito alla lista di poter competere, incrementando la propria rappresentanza. Rappresentanza che vuole lavorare con spirito di abnegazione. Auguriamo alla nuova amministrazione provinciale buon lavoro e siamo certi che le due consigliere della Lega sapranno difendere al meglio gli interessi dei cittadini dai banchi di via Costa".